Ивановским льготникам пришлось ждать лекарства почти 2 часа из-за нехватки сотрудников

Читатели «Ивановских новостей» сообщили о трудностях с получением льготных лекарств в аптеке № 2 в Иванове.
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