Минеев победил Исмаилова в боксерском поединке в Москве

Сегодня в Москве состоялся очередной поединок между известными спортсменами - чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, но не по правилам смешанного стиля (ММА), как это было раньше, а именно по правилам бокса.