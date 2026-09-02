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Ерохин ищет расплакавшегося юного болельщика «Зенита», которому не досталась его футболка

Ерохин ищет расплакавшегося юного болельщика «Зенита», которому не досталась его футболка

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин разыскивает родителей маленького болельщика, который расплакался на трибунах после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо».

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