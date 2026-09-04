Где купить бензин и дизель в Крыму 4 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 4 сентября бензин и дизель в Крыму есть на следующих АЗС: Симферополь улица Героев Сталинграда, 8А ДТ — свободная продажа улица Коммуникальная, 28 ДТ — свободная продажа микрорайон Марьино, улица Беспалова, 200 АИ-92 — 190 руб.
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