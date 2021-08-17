В Находке в суд направлено уголовное дело по факту незаконной добычи морского гребешка

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте в акватории бухты Врангель, залива Находка Японского моря были задержаны двое жителей Приморского края, 23 и 22 лет, незаконно занимавшиеся добычей гребешка.