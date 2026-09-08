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Сальма Хайек отпраздновала 60-летие в Риме: Юра Борисов танцевал с ее падчерицей

Сальма Хайек отпраздновала 60-летие в Риме: Юра Борисов танцевал с ее падчерицей

В Риме отгремел юбилей Сальмы Хайек — в это просто невозможно поверить, но звезде недавно исполнилось 60 лет! Отпраздновать это событие актриса решила с размахом.

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