Страшная болезнь цесаревича Алексея: как на самом деле её лечил Распутин

Цесаревич Алексей был долгожданным ребёнком. После рождения четырёх дочерей, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии (разница между ними была в два года) император с императрицей очень хотели сына, который бы стал наследником престола.
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