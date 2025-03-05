Американист Блохин оценил настроения демократов после визита Трампа в конгресс

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, отметил, что представители Демократической партии активно готовятся к реваншу на предстоящих выборах.
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