Вчера на территории Центральной городской библиотеки была проведена тренировка с участием всех силовых структур, спасательных и дежурных служб города.
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Вчера на территории Центральной городской библиотеки была проведена тренировка с участием всех силовых структур, спасательных и дежурных служб города.
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