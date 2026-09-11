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Мировое обозрение

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Кремль мешает Залужному говорить по-английски. Генерал обвинил «русских агентов» в своем языковом позоре

Кремль мешает Залужному говорить по-английски. Генерал обвинил «русских агентов» в своем языковом позоре

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный нашел виновных в своей языковой несостоятельности. По его версии, в том, что он говорит по-английски с трудом и с чудовищным акцентом, виноваты.

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