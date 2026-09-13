ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области

Российские войска пресекли все попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из окружения в Харьковской области.
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