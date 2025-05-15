Франция готова подать в Международный суд ООН на Иран

Франция собрала документы и направит их в Международнуй суд ООН из-за задержания гражданина страны, Сесиль Колера и Жака Пари, в Иране в мае 2022 года, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан 15 мая во время пресс-конференции.