Франция готова подать в Международный суд ООН на Иран

Франция собрала документы и направит их в Международнуй суд ООН из-за задержания гражданина страны, Сесиль Колера и Жака Пари, в Иране в мае 2022 года, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан 15 мая во время пресс-конференции.
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