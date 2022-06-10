С Кубка России юные тхэквондисты Уссурийска вернулись с 10 золотыми медалями

С Кубка России юные тхэквондисты Уссурийска вернулись с 10 золотыми медалями

В Туле прошел Кубок России по Тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 40 регионов нашей страны.

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