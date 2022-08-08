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Правительство Китая на месяц закрыло часть акватории Бохайского пролива для учений НОАК

Правительство Китая на месяц закрыло часть акватории Бохайского пролива для учений НОАК

globallookpress/Yin Zheng Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после маневров в Тайваньском проливе продолжит учения в различных районах вдоль своего побережья.

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