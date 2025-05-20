«Я удивилась»: Яна Чурикова оценила «Евровидение»

Прошедший музыкальный конкурс «Евровидение» неожиданно удивил своим подходом и выступлениями. В этом году не было кричащих номеров и артистов, которые педалировали разные порицаемые в России европейские ценности.
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