GTA 6 — это одиночная игра. Нового мультиплеера пока не будет, разработчики обещают поддерживать старую GTA Online

Выход ожидается в ноябре этого года На недавнем собрании акционеров материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, подтвердила, что GTA 6 — это одиночная (однопользовательская) игра.
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