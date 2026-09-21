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GTA 6 — это одиночная игра. Нового мультиплеера пока не будет, разработчики обещают поддерживать старую GTA Online

GTA 6 — это одиночная игра. Нового мультиплеера пока не будет, разработчики обещают поддерживать старую GTA Online

Выход ожидается в ноябре этого года На недавнем собрании акционеров материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, подтвердила, что GTA 6 — это одиночная (однопользовательская) игра.

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