Девушки назвали 15 вещей, которые отталкивают их в мужчинах

Пользовательницы Reddit сделали исчерпывающий список противных им мужских вещей. Что на самом деле отталкивает девушек в мужчинах? Маленький рост, низкая зарплата или лысина? Пользователь Reddit с ником @chef_blaze76 задал этот вопрос и получил сотни честных ответов.