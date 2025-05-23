Девушки назвали 15 вещей, которые отталкивают их в мужчинах

Пользовательницы Reddit сделали исчерпывающий список противных им мужских вещей. Что на самом деле отталкивает девушек в мужчинах? Маленький рост, низкая зарплата или лысина? Пользователь Reddit с ником @chef_blaze76 задал этот вопрос и получил сотни честных ответов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии