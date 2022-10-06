Нейробиологи предложили новую теорию возникновения Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета получили опровержение доминирующей в науке "амилоидной" гипотезы развития болезни Альцгеймера, которая недавно была поставлена под сомнение из-за признаков фальсификации в работе, лежащей в ее основе.
Исследователи из Калифорнийского университета получили опровержение доминирующей в науке "амилоидной" гипотезы развития болезни Альцгеймера, которая недавно была поставлена под сомнение из-за признаков фальсификации в работе, лежащей в ее основе.
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