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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Наше фигурное катание находится на высоком уровне, но я хотела бы, чтобы наши спортсмены вернулись к мировым соревнованиям»

— Как оцениваете наши успехи сегодня в фигурном катании? И как относитесь к советам футболистов, которые говорят коллегам: если можете — уезжайте, чтобы не вариться здесь в собственном соку.

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