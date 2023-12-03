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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Фалеева: «Хотелось обыграть Степанову. Но я рада, что удалось провести такую длинную гонку, хоть все меня и кличут спринтером»

Фалеева завоевала серебро, уступив на финише 0,1 секунды Веронике Степановой. – Думаю, очень интересная трансляция, пересмотрю ее.

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