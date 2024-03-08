Ночь началась со страшного — стало известно, что Вику Нуланд наконец-то «ушли» на пенсию. Страшно подумать, что 35 лет эта женщина с крайне низкой политической ответственностью влияла на внешнюю политику Америки — она, будучи неоконом из неоконов, продвигала вторжение в Афганистан, Ирак, Ливию.