Политика как он...
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Политика как она есть

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Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме. Государственник

Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме. Государственник

    Ночь началась со страшного — стало известно, что Вику Нуланд наконец-то «ушли» на пенсию. Страшно подумать, что 35 лет эта женщина с крайне низкой политической ответственностью влияла на внешнюю политику Америки — она, будучи неоконом из неоконов, продвигала вторжение в Афганистан, Ирак, Ливию.

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Комментарии
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владимир рябченко
Женщина на Западе или Барби, или злюка... и то и другое надолго не привлекает...
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4 час.
карюкалов вячеслав
Это точно.
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4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
КатаКлызьма🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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4 час.

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