Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ликвидация диаспор и визовый режим! В Госдуме заявили о жёстких мерах к мигрантам

Ликвидация диаспор и визовый режим! В Госдуме заявили о жёстких мерах к мигрантам

Масштабная реформа миграционного законодательства в России вышла на этап жёстких решений в отношении этнических диаспор и правил въезда/проживания мигрантов на территории нашей страны.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Но почему так долго?
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1 час.
Вера Голубь
Поразительно- для русских и русскоязычных из &quot;недружественных стран&quot; и визы, и дактилоскопия и справки о несудимости. А бандитам, насильникам  из Ср.Азии и Кавказа открыты ворота круглосуточно со всей широтой души. Делайте что хотите! Какие это &quot;трудовые &quot;руки? По распространению насилия. педофилии и распространению наркотиков?
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56 мин.
Алатырка
А пересмотр выданного гаржданства - а подтверждение заработков для покупки собственности и проживания? А проверка проживания на территории во время получчения пенсий и пособий? А отзыв гражданства у аула за совершенные на этапе легализации и получения паспорта? А введение втатуса соотечественников?
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27 мин.

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