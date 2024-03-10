Ликвидация диаспор и визовый режим! В Госдуме заявили о жёстких мерах к мигрантам

ЮС Юдкевич Сергей Но почему так долго?

Вера Голубь Поразительно- для русских и русскоязычных из "недружественных стран" и визы, и дактилоскопия и справки о несудимости. А бандитам, насильникам из Ср.Азии и Кавказа открыты ворота круглосуточно со всей широтой души. Делайте что хотите! Какие это "трудовые "руки? По распространению насилия. педофилии и распространению наркотиков?