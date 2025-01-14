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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие трубопроводных подразделений МВО отработали нормативы накануне профессионального праздника

Военнослужащие трубопроводных подразделений МВО отработали нормативы накануне профессионального праздника

Проведя необходимые замеры основных показателей принимаемого топлива, военнослужащие трубопроводного батальона возвели магистраль для перекачки топлива из района базирования в дополнительные цистерны.

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