FT: Запад после интервью Залужного спрашивал у Украины о переговорах с РФ

Как сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного чиновника, ряд союзников Киева на Западе после «откровенного» и «удивившего многих» интервью главкома ВСУ Валерия Залужного для The Economist выясняли у украинской стороны, оказались ли переговоры с Россией в приоритете.