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Царьград

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Утильсбор вырастет с 1 января 2027-го: На сколько подорожают машины и кто заплатит меньше

Утильсбор вырастет с 1 января 2027-го: На сколько подорожают машины и кто заплатит меньше

С 1 января 2027 года утильсбор на автомобили вырастет ещё на 20%. Для покупателей это значит одно – машины снова подорожают.

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