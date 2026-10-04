Утильсбор вырастет с 1 января 2027-го: На сколько подорожают машины и кто заплатит меньше

С 1 января 2027 года утильсбор на автомобили вырастет ещё на 20%. Для покупателей это значит одно – машины снова подорожают.
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