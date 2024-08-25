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Велемудр. Мир тесен.

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Почему лисички никогда не бывают червивыми…

Почему лисички никогда не бывают червивыми…

Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Лисички – желанная добыча любого грибника. Ведь наряду с полезными свойствами, которыми славятся плодовые тела, с их питательностью и приятным вкусом, могут порадовать еще одной уникальной особенностью. В них никогда не заводятся черви.
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М
ММ
Врут! В лисичках встречается длинный толстый червяк, прогрызает ход вдоль ножки и иногда в шляпке.
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