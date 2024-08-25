Почему лисички никогда не бывают червивыми…

Александр Николаевич

Лисички – желанная добыча любого грибника. Ведь наряду с полезными свойствами, которыми славятся плодовые тела, с их питательностью и приятным вкусом, могут порадовать еще одной уникальной особенностью. В них никогда не заводятся черви.