Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов.
Почему лисички никогда не бывают червивыми…
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Александр Николаевич
Лисички – желанная добыча любого грибника. Ведь наряду с полезными свойствами, которыми славятся плодовые тела, с их питательностью и приятным вкусом, могут порадовать еще одной уникальной особенностью. В них никогда не заводятся черви.
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15 час.
М
ММ
Врут! В лисичках встречается длинный толстый червяк, прогрызает ход вдоль ножки и иногда в шляпке.
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9 час.
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