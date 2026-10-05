Число официально занятых россиян за четыре года выросло на 1,3 млн человек

Число официально работающих граждан России за последние четыре года увеличилось на 1,3 млн человек. При этом количество трудоспособных россиян без подтвержденного дохода сократилось на 3,7 млн, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, его слова приводит «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Турции во время...
- Зеленский заявил,...
- ВУ Путин заявил о не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым