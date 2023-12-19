В Нигере заявили о готовности сотрудничать с США

Нигер готов строить партнерские отношения с США, однако при условии, что суверенитет африканской страны будет сохранен, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
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