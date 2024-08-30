LEON Вторая лига Б. «Урал-2» против «Носты»

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В пятницу «Урал-2» принимает «Носту». В субботу «Динамо» Санкт-Петербург играет с «Иркутском». В воскресенье «Енисей-2» встретится с «Зенитом-2», «Торпедо» Владимир – со «Спартаком-2».