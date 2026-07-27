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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» предложит 70+ млн евро за Диаса. «Бавария» не намерена продавать вингера (L’Equipe)

« Аль-Хилаль » работает над трансфером  Луиса Диаса . Саудовский клуб готовит первое предложение на сумму не менее 70 миллионов евро за вингера «Баварии», сообщает L’Equipe.

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