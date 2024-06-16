В Твери снимают документальный фильм про архитекторов

13 июня в стенах музея «Дверь в Тверь» стартовали сьёмки документального полнометражного фильма про архитекторов, которые либо родились в Твери и начинали здесь свою деятельность, либо приезжали к нам в гости и делали много для города.
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