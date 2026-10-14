14 октября президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил ряд новых назначений в Министерстве обороны и вооруженных силах, включая назначение генералов Сурова и Куприянюка на ключевые позиции, а также полковников Хузяхметова, Томчика и Фолынскова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вторая атака за с...
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым