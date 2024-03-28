На Android и iOS можно бесплатно скачать игру с героями аниме «Наруто», «Ван-Пис», «Блич», «Истребитель демонов» и «Магическая битва»В Google Play и App Store вышла JUMP: Assemble, условно-бесплатная онлайн-игра в жанре MOBA с персонажами популярных аниме и манги.
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