Кому не знакомо такое блюдо как бефстроганов! На Западе оно пишется «Bœuf Stroganoff». Второе слово – это русская фамилия с окончанием на иностранный манер.
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