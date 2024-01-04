Театр абсурда
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Театр абсурда

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Двойные стандарты ОБСЕ и ООН в обстрелах Белгорода террористами ВСУ

Двойные стандарты ОБСЕ и ООН в обстрелах Белгорода террористами ВСУ

  Запад, а также те международные институты и организации, которыми управляют в данный момент представители стран-русофобов, применяет двойные лицемерные стандарты в подходах к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.

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