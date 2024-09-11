Прощание с Масляковым: сын еле сдерживал слезы, а внучка плакала навзрыд

В столичном молодежном центре "Планета КВН" проходит церемония прощания с Александром Масляковым. Отдать последнюю дань уважения легендарному ведущему пришли не только многочисленные поклонники, но и знаменитости.
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