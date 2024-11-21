«Повышение ключевой ставки — не прихоть»: экономисты объяснили решение ЦБ

Сергей Ипатов

Чтобы успокоить спрос, надо, согласно приведенной аргументации, а) добиться снижения цен, и б) удовлетворять растущий спрос, то бишь стимулировать производства. Для этого надо как минимум снижать и держать низкими ставки. Как указано в статье, получается что высокие ставки разгоняют цены, рост цен разгоняет спрос. Но цб продолжает повышать ставку. Бред какой-то и шизофрения в одном флаконе. И кстати, ещё ни один прогноз цб не сбылся по крайней мере в части снижения инфляции в условиях высоких ставок. Раз за разом говорю, что каждое очередное повышение ставки повлечёт разгон инфляции, что инфляция идёт за ставкой, а не наоборот, и каждый раз оказываюсь прав. И на моей памяти ещё ни разу цб не удавалось сбить инфляции этим способом, только снижением ставки. Так что однозначно надо что то менять, либо политику цб, либо сам цб вместе с его политикой, либо перестать врать, что вы пытаетесь сдержать инфляцию.