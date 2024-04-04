Второй день тепла в Екатеринбурге – в общепите появилась окрошка

В Екатеринбурге второй день стоит тепло. На солнце температура воздуха поднимается до отметок в 18-20 градусов тепла, некоторые горожане уже поспешили надеть легкие весенне-летние вещи, а в общепите примерно на месяц раньше обычного срока появилась в меню окрошка.
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