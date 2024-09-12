Путин: встреча высоких представителей в Петербурге – один из важных этапов подготовки саммита БРИКС

Который пройдет в Казани Президент Владимир Путин отметил, что встреча высоких представителей в Петербурге – один из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС плюс/аутрич», который пройдёт 22–24 октября в Казани Напомним, российский лидер 12 сентября работает в Северной столице, он проводит встречу в Константиновском дворце с представителями стран БРИКС по безопасности.