Сенатор Денисов: Основа для торговых переговоров Китая и США остается

«Кавалерийские атаки» президента США Дональда Трампа в рамках объявленной Вашингтоном тарифной войны своим партнерам носят больше демонстрационный характер, и после достойного ответа Китая стороны могут пойти на компромиссы.
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