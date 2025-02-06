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Парламентская газета

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Сенатор Денисов: Основа для торговых переговоров Китая и США остается

Сенатор Денисов: Основа для торговых переговоров Китая и США остается

«Кавалерийские атаки» президента США Дональда Трампа в рамках объявленной Вашингтоном тарифной войны своим партнерам носят больше демонстрационный характер, и после достойного ответа Китая стороны могут пойти на компромиссы.

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