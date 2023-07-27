"Для людей Сталин — это успех государства по всем фронтам"

Ингерман Ланская

враги России и Русского Народа уже который год пытаются втащить в повестку упоминание этого кровавого упыря, которого даже сами камуноиды возненавидели , выкинули из вовиного сарая и 40 лет о нём не вспоминали. Но, Слава Богу, об этой нелюди знает в России всё меньше и меньше людей