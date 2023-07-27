что-то было Нынешнее российское руководство делает всё возможное, чтобы воскресить в памяти россиян самые светлые и лучшие представления о Иосифе Виссарионовиче Сталине.
"Для людей Сталин — это успех государства по всем фронтам"
Комментарии
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Ингерман Ланская
враги России и Русского Народа уже который год пытаются втащить в повестку упоминание этого кровавого упыря, которого даже сами камуноиды возненавидели , выкинули из вовиного сарая и 40 лет о нём не вспоминали. Но, Слава Богу, об этой нелюди знает в России всё меньше и меньше людей
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4 час.
AB
Anlrey Boracow
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2 час.
Владимир Алтайцев
подонки, шлюхи пиндосские, враги России, типа тебя, нацистки паскудной, никак не угомонятся, всё льют помои на СССР и Сталина, гадят на нашу историю, выполняя приказы ЦРУ и Госдепа США. Уймись уже тварь поганая.
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2 час.
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