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Царьград

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"Несмотря ни на что": уничтоженный ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим" будет восстановлен

"Несмотря ни на что": уничтоженный ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим" будет восстановлен

В Белгородской области восстановят храмовый комплекс "Новый Иерусалим".Белгородская митрополия Русской Православной Церкви планирует восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области.

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