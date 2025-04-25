"Несмотря ни на что": уничтоженный ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим" будет восстановлен

В Белгородской области восстановят храмовый комплекс "Новый Иерусалим".Белгородская митрополия Русской Православной Церкви планирует восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии