В Баку у русофобов потекли слюни на российских политологов

Русофоб депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков надеется, что трех российских политологов, объявленных в международный розыск, выдаст Азербайджану какая-нибудь третья страна, как в 2017 году Белоруссия выдала Баку блогера Александра Лапшина.
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