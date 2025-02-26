При атаке БПЛА в Краснодарском крае повреждения получили три дома

По данным Минобороны, над Краснодарским краем сбили 83 беспилотника.<strong>В ночь на 26 февраля гражданские объекты Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов, повреждения получили три здания, <a href="https://t.
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