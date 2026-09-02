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Республика Тыва. Общий обзор

Республика Тыва. Общий обзор

На территории Республики Тыва на сегодняшний день функционируют 9 охотничьих хозяйств, которые созданы на территории Каа-Хемского (4), Пий-Хемского (2), Тоджинского (1), Барун-Хемчикского (1) и Овюрского (1) районов Республики Тыва.

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