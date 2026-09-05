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Путин присвоил звание трудовой доблести ещё 12 городам

Путин присвоил звание трудовой доблести ещё 12 городам

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звания трудовой доблести еще 12 городам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой доблести.

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