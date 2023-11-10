Врач рассказала об опасности бесконтрольного приема витаминов

Чаще всего причиной растущего веса становится избыток калорий, и рецепт похудения в этом случае давно известен: необходимо сбалансировать питание, уменьшить его калорийность и включить в свое расписание физические упражнения.
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