По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Larian Studio...

По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на XboxLarian Studios, создатели нашумевшей Baldur’s Gate 3, недавно сообщили, что на этой неделе будет сделано несколько важных анонсов для поклонников Xbox и физических носителей.
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