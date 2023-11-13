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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Larian Studio...

По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Larian Studio...

По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на XboxLarian Studios, создатели нашумевшей Baldur’s Gate 3, недавно сообщили, что на этой неделе будет сделано несколько важных анонсов для поклонников Xbox и физических носителей.

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