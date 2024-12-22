Сгораемая сумма: кто стоит за поджогами банкоматов в России

Представители украинских спецслужб усилили вербовку россиян в преддверии Нового года — именно они, используя методы социальной инженерии, массово заставляют жертв атаковать различную инфраструктуру, сообщили «Известиям» источники в силовых структурах.
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