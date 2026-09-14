Песков: Россия последовательно идет к выполнению своих целей в СВО

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Западным аналитикам и профессионалам становится все более очевидно, что Россия, исходя из динамики на фронтах, последовательно идет к выполнению своих целей.
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